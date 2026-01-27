Galatasaray, Manchester City Maçına Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray, Manchester City Maçına Hazır

27.01.2026 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Manchester City ile oynayacağı maç için antrenmanını tamamladı. Lemina katıldı.

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın deplasmanda İngiliz ekibi Manchester City ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Dinamik ısınmayla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Manchester City maçının taktiği üzerinde duruldu.

Antrenmanın ilk bölümünde Mario Lemina, pasaport işlemlerinden dolayı yer almazken, daha sonra çalışmaya katıldı. Gribal enfeksiyonu nedeniyle antrenmanda bulunmayan Yunus Akgün'ün durumuna ise sağlık heyeti karar verecek.

Galatasaray saat 16.30'da İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere'ye hareket edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Manchester, Antrenman, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, Manchester City Maçına Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı tetikçiyle buluşma anları kamerada İş insanı ve doktora suikast planını polis ortaya çıkardı; tetikçiyle buluşma anları kamerada
Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu Kadın öğretmenin Vahdettin için söyledikleri gündem oldu
New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı New York Belediye Başkanı Mamdani, kar küreme çalışmalarına katıldı
Shein, Türkiye’ye satışlarını durdurdu Shein, Türkiye'ye satışlarını durdurdu
Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var En-Nesyri talebini yönetime iletti Takımdan ayrılmak için tek bir şartı var! En-Nesyri talebini yönetime iletti
Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı Bomba değil doğal gaz patladı, sokak savaş alanına döndü: 1 yaralı

14:43
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar’ı kabul etti
İlham Aliyev, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ı kabul etti
14:04
Beşiktaş transferi resmen açıkladı Bu akşam İstanbul’a geliyor
Beşiktaş transferi resmen açıkladı! Bu akşam İstanbul'a geliyor
13:59
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi Yetkililerden jet açıklama geldi
Komşu ülkeyi tedirgin patlama sesi! Yetkililerden jet açıklama geldi
13:48
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
Kesik baş cinayetinde vahşet ütü ile başlamış
13:38
Savaş sahnesi değişiyor Türkiye’nin yanı başında tarihi görüntü
Savaş sahnesi değişiyor! Türkiye'nin yanı başında tarihi görüntü
13:10
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Altında rekor üstüne rekor geldi, tahminler sil baştan değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 14:55:16. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray, Manchester City Maçına Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.