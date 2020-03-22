Galatasaray Özhan Canaydın'ı andı - Son Dakika
Son Dakika Spor Galatasaray Özhan Canaydın'ı andı - Son Dakika Spor

Galatasaray Özhan Canaydın'ı andı

6 saat önce

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: "Özhan Canaydın, spora sadece başarı ve mücadele anlamı yüklemeyen;

Galatasaray Özhan Canaydın'ı andı, System.String[]

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:


" Özhan Canaydın, spora sadece başarı ve mücadele anlamı yüklemeyen; saygı, dostluk ve sevgi içinde olması gerekliliğini ortaya koyan, beyefendiliği ve centilmenliği ile tüm Galatasaray camiasının sevgisini kazanırken, temsil ettiği değerlerle zoru başararak tüm rakiplerinin de saygısını kazanan ender yöneticilerden biriydi. Galatasaray'ımıza hem sporcu hem de yönetici olarak hizmet etmiş; Türk sporunun unutulmaz isimlerinden, eski başkanımız Özhan Canaydın'ı aramızdan ayrılışının 10. yılında; sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."


KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN MESAJ


Kulüpler Birliği Vakfı, Galatasaray'ın ve vakfın eski başkanı merhum Özhan Canaydın'ın vefatının 10. yıl dönümü için mesaj yayımladı.


Kulüpler Birliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk sporunun en centilmen isimlerinden, vakfımızın eski başkanlarından Özhan Canaydın'ın aramızdan ayrılışının 10. yılında; sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz" ifadelerin kullanıldı.

Özhan Canaydın, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:15 

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