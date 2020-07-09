Galatasaray, Ryan Donk ile yoluna devam edecek.

Spor Arena - Donk, yıllık ücretinde önemli bir indirime giderek Galatasaray kulübünün yıllık 800 bin euro civarındaki teklifini kabul etti.



Donk'un kontratında özellikle başarı kriterlerinin yer aldığı bonus maddelerinin de bulunduğu öğrenildi.



Hollandalı oyuncu ile anlaşan Galatasaray sezon sonunda resmi açıklama ile bu gelişmeyi duyuracak.



