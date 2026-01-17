Galatasaray ve Gaziantep FK 1-1 Berabere Kaldı

GALATASARAY, Süper Lig'in 18'inci haftasında sahasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 43, Gaziantep FK ise 24 yaptı.

Süper Lig'in 18'inci haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. RAMS Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Oğuzhan Çakır yönetti. Oğuzhan Çakır'ın yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ile Bilal Gölen üstlendi. Karşılaşmaya ev sahibi ekip Galatasaray; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ilk 11'iyle çıktı. Konuk ekip Gaziantep FK ise; Zafer Görgen, Luis Perez, Arda Kızıldağ, Nihad Mujakic, Nazım Sangare, Melih Kabasakal, Ogün Özçiçek, Denis Draguş, Alexandru Maxim, Yusuf Kabadayı ve Mohamed Bayo ile sahada yer aldı.

Karşılaşmanın ilk bölümlerinde Galatasaray, topla daha fazla oynayan taraf oldu. Sarı-kırmızılılar, 22'nci dakikada etkili geldi. Sağdan Barış Alper Yılmaz'ın kullandığı kornerde arka direğe gelen topa Mario Lemina sol ayağıyla uzak direği düşündü fakat meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı. 29'uncu dakikada Gaziantep FK gole yaklaştı. Sağdan Alexandru Maxim'in ortasında arka direğe açılan topa Nihad Mujakic kafayla vurdu fakat kaleci Uğurcan Çakır hata yapmadı. Savunmanın uzaklaştıramadığı top sağ kanatta Alexandru Maxim'in önüne düştü. Bu oyuncunun kontrolü sonrası ortasında bu kez Nazım Sangare kafayla kaleyi denedi kaleci Uğurcan Topun hakimi oldu. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıda Galatasaray aynı oyununu sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, 67'nci dakikada gole yaklaştı. Lemina'nın savunma arkasına yerden pasına hareketlenen Icardi'nin ceza sahası içi sol çaprazından şutunda savunmada Arda Kızıldağ topa son anda ayak koydu. Galatasaray, 71'inci dakikada etkili geldi. Sağdan Barış Alper Yılmaz'ın kullandığı köşe vuruşta ceza sahası içerisinde Mario Lemina'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Zafer Görgen'de kaldı. Gaziantep FK, 73'üncü dakikada öne geçti. Ceza sahası içi sol çaprazında Yusuf Kabadayı'nın kısa pasında topla buluşan Mohamed Bayo'nun bekletmeden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. Galatasaray, 84'üncü dakikada beraberliği yakaladı. Soldan Kazımcan Karataş'ın taç atışıyla içeri gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı. Arka direğe doğru açılan topa bekletmeden vuran Barış Alper Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1. 86'ncı dakikada sağdan Barış Alper Yılmaz'ın kullandığı köşe vuruşta topa iyi yükselen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Zafer Görgen'de kaldı. Galatasaray, karşılaşmanın son anlarında baskısını arttırsa da aynı zamanda kendi kalesinde pozisyon verdi. Gaziantep FK, 89'uncu dakikada tehlikeli geldi. Soldan Alexandru Maxim'in kullandığı serbest vuruşta içeri gelen topa Nihad Mujakic kafayla vurdu, kaleci Uğurcan Çakır direk dibinden meşin yuvarlağı çıkardı. Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 43, Gaziantep FK ise 24 yaptı.