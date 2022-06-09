Galaxy Z Flip 4 hakkında sevindiren gelişme! - Son Dakika
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Galaxy Z Flip 4 hakkında sevindiren gelişme!

09.06.2022 00:12
Galaxy Z Flip 4 hakkında sevindiren gelişme!

Uzunca bir süredir iddialarla gündemden düşmeyen Galaxy Z Flip 4 hakkında yeni bir detay ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

2021'in dördüncü çeyreğindeki 4.25 milyon katlanabilir telefon sevkiyatının yüzde 96'sı Samsung'a ait. Yani şirket, bu alanda rakiplerinin açık ara önünde. Önümüzdeki aylarda Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4 modellerini de tanıtmaya hazırlanan şirket, koltuğunu sağlamlaştırmak istiyor. Son olarak Galaxy Z Flip 4 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Galaxy Z Flip 4 için sevindiren depolama gelişmesi

Samsung, Galaxy Z Flip serisini bugüne dek microSD desteği de olmadan 256 GB ile sınırladı. Ancak bu, yakında tanıtılacak Galaxy Z Flip 4 ile değişecek. Zira şirket, yeni modelde maksimum depolamayı 512 GB'a çıkaracak.

Galaxy Z Flip 4 hakkında sevindiren gelişme!

Katlanabilir telefon, 128 GB, 256 GB ve 512 GB olmak üzere üç depolama opsiyonuyla satışa çıkacak. Öte yandan 512 GB'lik depolama, SM-F7210, SM-F721U1 ve SM-F721N model numaralarına sahip modellerde karşımıza çıkacak. 8 GB RAM ile geleceğini de belirtelim.

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Bunun dışında Galaxy Z Fold 4'ün fiyatları belli oldu. Cihaz, 999 ve 1.999 dolar aralığındaki fiyatlarla satışa çıkacak. Ancak Z Flip 4 ile ilgili şimdilik bir fiyat ayrıntısı mevcut değil.

Galaxy Z Flip 4; 6.7 inç Full HD+ çözünürlüklü 120 Hz tazeleme hızı sunan Super AMOLED panelle gelecek. Öte yandan 2.1 inç büyüklüğünde ikincil ekranla gelecek. -Kapak ekranı selefinde 1.9 inç boyutundaydı- Kamera tarafında ise 10 Megapiksel selfie ve iki adet 12 Megapiksellik sensör karşımıza çıkacak.

Galaxy Z Flip 4 hakkında sevindiren gelişme!

Cihaz; Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1'den güç alacak. İşlemci, selefine göre yüzde 10 daha hızlı CPU ve GPU performansı vadediyor. Ayrıca güç konusunda yüzde 15 daha verimli. Watt başına ise yüzde 20 daha iyi AI performansı sunan yonga seti 4 nm mimariye sahip.

İşlemci, bir 3.19 GHz Cortex-X2, üç 2.75 GHz Cortex-A710 ve dört 1.80 GHz Cortex-A510 çekirdeklerine ev sahipliği yapıyor.

Galaxy Z Flip 4 hakkında sevindiren gelişme!

Akıllı telefonda 25W destekli 3,700 mAh'lik bir batarya yer alacak. Kutudan çıkar çıkmaz ise Android 12 tabanlı One UI 4.1.1 arayüzünü çalıştıracak. Bunun dışında stereo hoparlör, HDR10+, NFC, Samsung Pay, Wireless DeX ve IPX8 sertifikasına sahip olacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce cihaz, beklentileri karşılayacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.

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Kaynak: Shiftdelete

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