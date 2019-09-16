Son Dakika Haberleri: "Galibiyet takıma büyük moral verdi"
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"Galibiyet takıma büyük moral verdi"

49 dakika önce

TFF 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un başkanı Göksel Karlahan, "İyi bir takım kurduk, deplasmanda aldığımız galibiyet takıma büyük moral verdi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'un başkanı Göksel Karlahan, "İyi bir takım kurduk, deplasmanda aldığımız galibiyet takıma büyük moral verdi." dedi.

Karlahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımlarının zamanla daha iyi bir futbol oynayacaklarını söyledi.

Deplasmanda Kastamonuspor 1966'yı yenmelerinin kendilerine öz güven kazandırdığını ifade eden Karlahan, "İyi bir takım kurduk, deplasmanda aldığımız galibiyet takıma büyük moral verdi. Türkiye Futbol Federasyonu ile toplantılar yapacağız. İkinci lig futbol kulüpleri gelir yaratma konusunda zorluk çekiyor, bu konuda federasyonla görüşmeler yapacağız." diye konuştu.

Bandırmaspor Teknik Direktörü Soner Bozkurt da 15 transfer yaptıklarını anımsattı.

Takım içindeki uyum sürecini en kısa sürede atlatacakları ifade eden Bozkurt, "Sistemimizi oturtmak ve istikrarlı bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Yeni yönetimin yapmış olduğu çalışmaların karşılığını sahada en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 06:52 Kaynak: AA
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