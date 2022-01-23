GAP Havalimanı'nda pistte kar temizleme çalışması - Son Dakika

GAP Havalimanı'nda pistte kar temizleme çalışması

Uçak pisti 24 saat hazır tutuluyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Gap havaalimanında uçuş trafiğinin aksamaması için pistte kar temizleme çalışması yapılıyor.

Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı bugün Şanlıurfa'da da yoğun olarak devam etti. Olumsuz hava şartlarına karşı Şanlıurfa Havalimanında görevli ekipler, pistin kapanmaması için yoğun çaba harcıyor. Uçakların iniş ve kalkış yapabilmesi için iş makineleri aracılığıyla pist kardan temizleniyor. Ekiplerin belli aralıklarla çalışmalarını 24 saat boyunca sürdürdükleri belirtildi.