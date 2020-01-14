Garnizon Komutanı Diker'den Başkan Pekmezci'ye ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Garnizon Komutanı Diker'den Başkan Pekmezci'ye ziyaret - Son Dakika

Garnizon Komutanı Diker'den Başkan Pekmezci'ye ziyaret

6 saat önce

Bayburt Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Garnizon Komutanı Diker'den Başkan Pekmezci'ye ziyaret, System.String[]

Bayburt Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'ye nezaket ziyaretinde bulundu.


Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker nezaket ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'yi makamında ziyaret etti. Başkan Pekmezci, Garnizon Komutanı Yusuf Diker'i belediye girişinde karşıladı. Daha sonra makama geçen ikili bir süre sohbet etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Pekmezci, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Diker'e ziyareti ve özverili çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Garnizon Komutanı Diker ile Bayburt'un güncel meseleleri üzerine sohbet eden Başkan Pekmezci, kurumlar arası destek ve işbirliğinin önemine dikkat çekti.


Garnizon Komutanı Diker ise, Bayburt'ta görev yapmaktan büyük kıvanç duyduğunu ve çalışmalarında kurumlar arası dayanışmanın büyük katkısı olduğunu söyledi. Başkan Pekmezci'ye misafirperverliği ve dayanışma bilincinden ötürü teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. - BAYBURT

Hükmü Pekmezci, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:24 Kaynak: İHA
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