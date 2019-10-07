GAÜN'de Kudüs'ün Fethi konferansı verildi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesinde, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Khalid el-Awaisi tarafından "Beytimakdis'in (Kudüs) Fethi" konferansı verildi.



GAÜN Dayanışmaya Umut Yolu Topluluğu tarafından düzenlenen konferans, İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden İsmail ed-Dik'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Kudüs'ün fethinin tarihsel gelişimi hakkında bilgi veren Khalid el-Awaisi, 832 sene önce Müslümanlar için büyük bir zafer olduğunu belirtti. Kudüs'ün Müslümanlar nazarındaki önemine değinen el-Awaisi, bugün Siyonistlerin Müslümanlara zulmettiğini, Filistin halkının bu zulüm karşısında direndiğini, her Müslümanın Kudüs meselesini sürekli gündemde tutması gerektiğini ifade etti.



Beytimakdis'in bir gün muhakkak tekrar fethedileceğini, o aziz günlerine tekrar kavuşacağını ifade eden el-Awaisi, Müslümanların bunun için çok çaba sarf etmesi ve önce bilgi sahibi olunması gerektiğini, sonrasında da Müslümanların bilinçli bir şekilde harekete geçeceğini dile getirdi.



Programın açılışında konuşan GAÜN İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akbaş, "Mescid-i Aksa" davasının bütün Müslümanların davası olduğunu, her Müslümanın bunu ailesinde ve çevresinde gündem yapması gerektiğini söyledi. - GAZİANTEP