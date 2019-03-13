Son Dakika Haberleri: Gaün'de 'Sanatta Diyalektik İmge' Söyleşisi

Gaün'de 'Sanatta Diyalektik İmge' Söyleşisi

1 saat önce

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlikte Dr. Öğr. Üyesi Engin Aslan tarafından "Sanatta Diyalektik İmge" konulu söyleşi düzenlendi.

Gaün'de 'Sanatta Diyalektik İmge' Söyleşisi, System.String[]
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen etkinlikte Dr. Öğr. Üyesi Engin Aslan tarafından "Sanatta Diyalektik İmge" konulu söyleşi düzenlendi.

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinlikte konuşan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Engin Aslan, sanat alanından bir bakışla, diyalektik imgenin "neliğine" değindi. Aslan, "Diyalektik imge kavramı bilişsel niteliği bakımından, sanatta imge oluşturma sorunsalına, tarih, felsefe, MİT ve alegori gibi farklı alanlara getirdiği zihinsel kavrayışla birlikte, imge ve görsel yapılanmaya ilişkin oldukça geniş hareket alanları açmıştır. Tarihin kesintisiz akışı içerisinde, her tarihsel döneme özgü imge ya da imgeler, esasen geleceğe taşınabilme potansiyelini içerisinde barındırması nedeniyle hem geçmiş hem de şimdiki ve gelecek zamanda varlıklarını sürdürmektedirler. Dolayısıyla, hayatı anlamlı kılma eylemi olarak sanat, doğrudan ya da dolaylı bir biçimde, toplumsal ölçekte kültür üretimine denk düşen, zihinsel bir sürecin bir bakıma tümel ifadesidir" dedi.

GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Araştırma Görevlisi İbrahim Yıldız ise, konuşmanın başlangıcını Eduardo Galeano'nun Kucaklaşmanın kitabından "Dostluğa Övgü" başlıklı kısa bir öyküyle yaparak, misafir sanatçıyla olan dostluk bağına vurgu yaptı. İbrahim Yıldız, "Bugün önemli bir gün benim için. Prof. Mustafa Okan'ın izinden giden birkaç kişi var etrafımda. Zaten bu izden giden iki kişi var benim hayatımda biri Engin Aslan diğeri Sait Toprak, arkadaşlarım bunu bilirler. Bu yolculuğu hep dostluğa övgü başlığı altında sürdürdüm. Etrafınızda dostlarınız vardır, ömürlük dostlarınız, kıymetini bilin isterim" diye konuştu. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:34 Kaynak: İHA

Gaziantep Üniversitesi, Güncel
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