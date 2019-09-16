Son Dakika Haberleri: Gazete kaplı camdan şüphelenen polis 240 kilo kaçak tütün yakaladı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Gazete kaplı camdan şüphelenen polis 240 kilo kaçak tütün yakaladı

1 saat önce

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, camları gazete ile kaplı depodan şüphelenen ekipler gözlerine inanamadı.

Gazete kaplı camdan şüphelenen polis 240 kilo kaçak tütün yakaladı, System.String[]

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, camları gazete ile kaplı depodan şüphelenen ekipler gözlerine inanamadı. Depoda kolilerce kıyılmış tütün olduğunu gören ekipler düzenledikleri operasyonda kaçak tütünlerin sahibini gözaltına alırken, malzemelere de el konuldu.


Olay merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Yiğitler Mahallesi üzerinde devriye gezen Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği (SÖS) ekipleri, depo olarak kullanılan bir iş yerinin camının gazetelerle kaplı olduğunu gördü. İçeride ne olduğunu öğrenmek için boşluklardan depoya bakan ekipler içeride kolilerce kıyılmış tütün olduğunu fark etti.


Savcılıktan alınan arama kararıyla birlikte depoya baskın düzenleyen Yıldırım SÖS ekipleri, iş yerinden kaçak olduğu tespit edilen 240 kilo kıyılmış tütün ile 192 koli içerisinde muhafaza edilmiş toplam 1 milyon 920 bin dal boş makaron ele geçirdi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, bu malların sahibi olduğunu ileri süren Şivan A. isimli şahıs gözaltına alındı. - BURSA

Yıldırım, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


CHP'li başkanın kaçak olduğu iddia edilen villasına inceleme yapıldı
2 yaşındaki çocuğa çarpan vicdansız sürücü, aracı bırakarak kayıplara karıştı! Renkli koşu festivali Color Sky 5K bin kişinin katılımıyla gerçekleşti Bursa'dan eylem için Diyarbakır'a gelen annenin feryadı yürek dağladı: Yalvarıyorum gel

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 10:33:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gazete kaplı camdan şüphelenen polis 240 kilo kaçak tütün yakaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]