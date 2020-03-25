Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin iddianamesi tamamlandı. - Son Dakika

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Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin iddianamesi tamamlandı.
7 saat önce
Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin iddianamesi tamamlandı.
Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin iddianamesi tamamlandı. Kaşıkçı cinayeti ile ilgili 20 Suudi zanlı hakkında kamu davası açıldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:42 Kaynak: İHA
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