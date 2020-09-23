Gazeteciler Yıldız ve Dükel hakkındaki soruşturma tamamlandı - Son Dakika

Gazeteciler Yıldız ve Dükel hakkındaki soruşturma tamamlandı
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, gazeteciler Müyesser Yıldız, İsmail Dükel ve astsubay Erdal Baran hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, 3 şüpheli hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca, gazeteciler Müyesser Yıldız
, İsmail Dükel ve astsubay Erdal Baran hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, 3 şüpheli hakkında 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yaklaşık 3 ay önce başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oda TV Ankara Temsilcisi Müyesser Yıldız ile astsubay Erdal Baran tutuklandı. Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Savcılık 3 isim hakkındaki soruşturmayı tamamlayarak, iddianame düzenledi. Ankara 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, Yıldız, Dükel ve Baran'ın, 'Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
- Ankara
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