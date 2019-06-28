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Gazi Koşusu'nda start kura çekimi

2 saat önce

Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen, Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nda start kura çekimi Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı.

Gazi Koşusu'nda start kura çekimi, System.String[]
Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen, Türk at yarışçılığının derbisi Gazi Koşusu'nda start kura çekimi Veliefendi Hipodromu'nda yapıldı.
Veliefendi Hipodromu'nda 30 Haziran Pazar günü gerçekleşecek 93'üncü Gazi Koşusu'nda hangi jokeyin hangi safkana bineceğinin deklaresinin ardından, start kura çekimi yapıldı. TJK TV stüdyolarındaki kura çekiminden sonra, Gazi Koşusu'nda mücadele edecek jokeyler, safkanların sahipleri ve at yarışı camiasından davetliler, Veliefendi Hipodromu'ndaki kahvaltıda bir araya geldi.
START KURASI VE DEKLARELER
93'üncü Gazi Koşusu'nda yarışacak safkanlar, start numaraları ve jokeyleri şöyle:
START NUMARASI AT ADI JOKEY
20 AGERA SADETTİN BOYRAZ
15 AKGÜN GÖKHAN KOCAKAYA
8 ALKANDROS HIŞMAN ÇİZİK
16 ALWAYS FORTH SELİM KAYA
19 ANGEL OF DEATH AKIN SÖZEN
18 ARTS MAN MERTCAN ÇELİK
21 FEARLESS ACTION TOLGA YILDIZ
7 GHOST PASHA İLKER SOYAD
13 HASKAYA NEVZAT AVCI
3 JIMINY CRICKET AYHAN KURŞUN
9 KING OF TATVAN FUAT ÇAKAR
6 KUZEY KAFKASYALI ÖZCAN YILDIRIM
14 LONG RUNNER HALİS KARATAŞ
12 MATBAACI MEHMET KAYA
11 PERFECT RUNNER BARIŞ KURDU
2 RAMPAGE PATRICK COSGRAVE
5 SCOUTLEO GÖKHAN GÖKÇE
17 YAMANLARBEYİ MUSTAFA ÇİÇEK
10 YEDİTEPE MÜSLÜM ÇELİK
4 HÜRAT ERHAN YAVUZ
1 THE LAST ROMANCE AHMET ÇELİK
 


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:05 Kaynak: DHA
Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Koşusu, Spor
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