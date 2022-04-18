Gaziantep FETÖ operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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Gaziantep FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

18.04.2022 13:02
Gaziantep FETÖ operasyonu: 1 gözaltı

Gaziantep'te yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla düzenlediği operasyonda M.B. isimli şahsı gözaltına aldı. Bir süredir silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan M.B. isimli şüpheli şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi. - GAZİANTEP

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Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü, Gaziantep, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep FETÖ operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep FETÖ operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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