Gaziantep FETÖ operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

Gaziantep'te yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla düzenlediği operasyonda M.B. isimli şahsı gözaltına aldı. Bir süredir silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan M.B. isimli şüpheli şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak ceza evine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
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