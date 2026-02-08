Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktik çalışmalarla son buldu.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.
Son Dakika › Spor › Gaziantep FK, Kasımpaşa Maçına Hazır - Son Dakika
