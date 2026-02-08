Gaziantep FK, Kasımpaşa Maçına Hazır - Son Dakika
Spor

Gaziantep FK, Kasımpaşa Maçına Hazır

Gaziantep FK, Kasımpaşa Maçına Hazır
08.02.2026 19:50
Gaziantep FK, Kasımpaşa ile yarın oynayacağı maça hazırlık antrenmanını tamamladı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan ve 5'e 2 pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktik çalışmalarla son buldu.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan kırmızı siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
19:03
