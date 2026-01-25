Gaziantep FK - Konyaspor: 1-1 Beraberlik - Son Dakika
Gaziantep FK - Konyaspor: 1-1 Beraberlik

Gaziantep FK - Konyaspor: 1-1 Beraberlik
25.01.2026 16:52
Gaziantep, Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Goller: Sorescu ve Kramer.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Maxim'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte bulunan Darguş topu ağlara gönderdi ancak hakem öncesinde faul kararı verdi.

61. dakikada Ogün'ün pasını alan Yusuf'un ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Bahadır, meşin yuvarlağı köşeden kornere gönderdi.

62. dakikada Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda sonrası savunmanın uzaklaştırdığı topa Sorescu'nun düzeltip yaptığı sert vuruşta kaleci Bahadır Güngördü, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

74. dakikada sol kanattan Enis Bardhi'nin kullandığı serbest vuruşa penaltı noktası üzerinde Muleka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

77. dakikada Bardhi'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte bulunan Kramer'in kafa vuruşunda kaleci Zafer, meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

80. dakikada Konyaspor'un sağ kanattan kullandığı serbest vuruş sonrası savunmadan ceza sahası dışına açılan topa Bardhi'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

88. dakikada sağ kanattan topla buluşan Deniz Türüç'ün rakibini geçtikten sonra yerden pasında kale önünde bulunan Kramer'in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Kadir Sağlam, Yusuf Susuz, Kerem İlitangil

Gaziantep FK: Zafer Görgen, Nazım Sangare, Arda Kızıldağ, Nihad Mujakic (Luis Perez dk 46), Deian Sorescu, Ogün Özçiçek, Drissa Camara (Karamba Gassama dk. 75), Maxim (Melih Kabasakal dk. 69), Yusuf Kabadayı, Denis Draguş, Mohamed Bayo

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Christopher Lungoyi, Ali Osman Kalın, Mervan Müjdeci, Muhammet Akmelek

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Arif Boşluk (Guilherme dk. 69), Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Jin-ho Jo (Yhoan Andzouana dk. 55), Berkan Kutlu, Morten Björlo, Sander Svendsen (Enis Bardhi dk. 46), Deniz Türüç (Tunahan Taşçı dk. 89), Jakson Muleka, Umut Nayır (Blaz Kramer dk. 69)

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Marko Jevtovic, Riechedly Bazoer, Melih İbrahimoğlu

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Deian Sorescu (dk. 45+3) (Gaziantep FK), Blaz Kramer (dk. 88) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Ogün Özçiçek, Bayo, Camara, Yusuf Kabadayı, Maxim, Melih Kabasakal (Gaziantep FK), Jin-Ho Jo, Adil Demirbağ (Konyaspor) - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep FK - Konyaspor: 1-1 Beraberlik

Gaziantep FK - Konyaspor: 1-1 Beraberlik
