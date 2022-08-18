Gaziantep'te duman çıkan otomobilden inen aileden 2 kişi, otomobil çarpması sonucu öldü - Son Dakika
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Gaziantep'te duman çıkan otomobilden inen aileden 2 kişi, otomobil çarpması sonucu öldü

18.08.2022 19:02
Gaziantep'te duman çıkan otomobilden inen aileden 2 kişi, otomobil çarpması sonucu öldü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, duman çıkan otomobilden inen aileye bir aracın çarpması sonucunda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, duman çıkan otomobilden inen aileye bir aracın çarpması sonucunda 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Nurdağı-Gaziantep kara yolu Sakçagözü Mahallesi'nde, Suriye uyruklu sürücü O.A. (37) yönetimindeki 31 AIT 945 plakalı otomobilin motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle duman çıkmaya başladı.

Bunun üzerine sürücü O.A. aracı sağa çekerek durakladı. O.A. ve araçtaki ailesi yola indi. Bu sırada arkadan gelen O.K. (70) yönetimindeki 27 SE 900 plakalı otomobil, araçtan inen aileye çarptı.

Kazada, sürücü O.A, eşi M.H. M. (27), çocukları M.A.A (8), L.A. (7), S.A (4) ile 3 aylık bebek Y.A yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 7 yaşındaki L.A. ile 3 aylık bebek Y.A. kurtarılamadı.

Sürücü O.A. gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te duman çıkan otomobilden inen aileden 2 kişi, otomobil çarpması sonucu öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gaziantep'te duman çıkan otomobilden inen aileden 2 kişi, otomobil çarpması sonucu öldü - Son Dakika
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