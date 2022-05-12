Gaziantep'te 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

12.05.2022 11:14

Gaziantep'te 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir depoya yapılan operasyonda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gaziantep'te 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir depoya yapılan operasyonda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyon sonrası gözaltına alınan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Kom Grup Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir depoya kaçak akaryakıt operasyonu yaptı. Operasyon sırasında yapılan aramalarda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep'te 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep'te 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep'te 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Gaziantep'te 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


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