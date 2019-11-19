Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te 765 şişe sahte alkol ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te 765 şişe sahte alkol ele geçirildi - Son Dakika

Gaziantep'te 765 şişe sahte alkol ele geçirildi

6 saat önce

Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan operasyonda 765 şişe sahte alkol ve 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te 765 şişe sahte alkol ele geçirildi, System.String[]

Gaziantep'te polis ekiplerince yapılan operasyonda 765 şişe sahte alkol ve 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılara yönelik operasyon yaptı. Şehitkamil ilçesi Çağdaş Mahallesi'nde bulunan bir depo, bir araç ve bir iş yerine operasyon yaptı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 765 şişe sahte alkol ve 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan 1 şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:54 Kaynak: İHA
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