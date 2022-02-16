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Gaziantep'te ahırları çöken besicilere yem desteği - Son Dakika

Gaziantep'te ahırları çöken besicilere yem desteği

16.02.2022 15:36
Gaziantep'te ahırları çöken besicilere yem desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ahırları çöken 257 besiciye 257 ton süt ve besi yemi desteği verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ahırları çöken 257 besiciye 257 ton süt ve besi yemi desteği verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki mağduriyetin giderilmesi için ahırları çöken, işletme kaydı ve hayvanı bulunan İslahiye ilçesindeki 181, Nurdağı ilçesindeki 76 besiciye toplamda 257 ton süt ve besi yemi desteği sundu.

İslahiye ve Nurdağı ilçesindeki dağıtım törenine Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Daire Başkanı Kenan Seçkin ile belediye başkanları Kemal Vural ile Ökkeş Kavak, tarım ve orman ilçe müdürleri Yüksel Şahin, Bülent Şerafettinoğlu, ziraat odası başkanları Mehmet Köse ile Kemal Belpınar ve besiciler katıldı.

Besiciler, programda emeği geçenlere teşekkür etti.

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nurdağı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te ahırları çöken besicilere yem desteği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te ahırları çöken besicilere yem desteği - Son Dakika
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