Gaziantep'te bir ayda 235 kişi tutuklandı - Son Dakika

Gaziantep'te bir ayda 235 kişi tutuklandı
07.10.2020 09:26
Gaziantep'te bir ayda 235 kişi tutuklandı Gaziantep'te Eylül ve Ekim ayları arasında Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalarla yakalanan 235 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te bir ayda 235 kişi tutuklandı
GAZİANTEP - Gaziantep'te Eylül ve Ekim ayları arasında Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışmalarla yakalanan 235 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri 01.09.2020 ve 01.10.2020 tarihleri arasında yaptıkları operasyonlarla yakalanan 235 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aralarında kasten öldürme, yağma, cinsel suçlar, silahla tehdit, hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti gibi suçların bulunduğu 235 kişi toplamda 775 yıl hapis cezası aldı.
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