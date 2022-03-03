Gaziantep'te elektrik akımına kapılan 4 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

Gaziantep'in Nizip ilçesinde besicilik yapan bir kişinin ahırında elektrik akımına kapılan 4 büyükbaş hayvan telef oldu.

Karşıyaka Mahallesi'nde besicilik yapan Fırat Bulut, hayvanlarını yemlemek için girdiği ahırda 4 büyükbaş hayvanın yerde hareketsiz yattığını görünce durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine polis, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Nizip Belediyesi zabıta ekipleri geldi.

İncelemede 4 büyükbaş hayvanın elektrik akımına kapılarak telef olduğu tespit edildi.

Şiddetli fırtına nedeniyle zarar gören elektrik kablosunun ahırın çatısına temas ettiği ve bu sebeple elektrik kaçağının meydana geldiği belirlendi.

Üzüntüsünü dile getiren Bulut, "Bugün şiddetli bir fırtına vardı. Bu yüzden zarar gören elektrik kablosu ahırın çatısını koruyan metal kısma temas edince içeride bulunan ve yaklaşık 100 bin lira değerinde 4 tane büyükbaş hayvanımızı telef oldu. Zararımız büyük ama yine de buna şükür diyoruz." dedi.

Telef olan hayvanlar belediye ekiplerince ilçe dışındaki boş araziye gömülecek.