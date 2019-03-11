Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Fabrika Yangını

Gaziantep'te Fabrika Yangını

1 saat önce

Gaziantep'te bir ambalaj fabrikasında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

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Gaziantep'te bir ambalaj fabrikasında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

2. Organize Sanayi Bölgesi Celal Doğan Bulvarı'ndaki bir ambalaj fabrikasının depo bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında depoda maddi hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:05 Kaynak: AA

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