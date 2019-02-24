Gaziantep'te Gollü Beraberlik

Spor Toto 1. Lig'in 23. hafta mücadelesinde Gazişehir Gaziantep
, sahasında konuk ettiği son haftaların formda ekiplerinden Eskişehirspor
ile 1-1 berabere kaldı. Spor Toto 1. Lig'de geçtiğimiz hafta deplasmanda Altınordu
'ya 1-0 mağlup olarak ağır bir yara alan Gazişehir Gaziantep, son haftalarda oynadığı oyun ve aldığı sonuçlarla dikkat çeken Eskişeihirspor'u konuk etti. Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan zorlu maç Gökhan Alsan
ve Jesse'nin karşılıklı golleriyle 1-1 berabere sonuçlandı. Bu maçın ardından Gazişehir Gaziantep puanını 36'ya çıkarırken, Eskişehirspor ise puanını 25 yaptı.
MAÇTAN DAKİKALAR
47. dakikada ani gelişen Eskişehirspor atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Jesse takımını öne geçirdi. 0-1 65. dakikada Sow
'un düşürülmesi sonucu Gazişehir Gaziantep penaltı kazandı. 66. dakikada Gazişehir Gaziantep'te penaltı atışını gole çeviren Gökhan Alsan skora eşitliği getirdi. 1-1
KÜNYE
Stat: Gaziantep Kalyon Hakemler: Burak Şeker
xx, Gökhan Barcın xx, Ali Can
Alp xx Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç
xx, Uğur Arslan
Kuru xx, Yalçın Kılınç xx, Mücahit Albayrak xx, Rıdvan xx, Oğulcan Çağlayan
xx, Bjarnason x (Kubilay dk. 22 x), Erhan xx (Igor dk. 59 x), Gökhan xxx, Sow xxx, Kenan Özer
xx (Chabbi dk. 71 x) Yedekler: Nihat, Oğuz Ceylan, Ahmet Kesim
, Kerim Avcı
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Eskişehirspor: Melih Ağa xx, İbrahim Sissokko xx (Ferhat Kiraz
dk. 51 x), Berkay
Tolga Dabanlı xx, Kemal Issah xx, Marko Milinkovic xx, Erdal Akdari xx, Mehmet Feyzi Yıldırım xx (Alperen Kocabaş
dk. 75 x), Jesse xxx, Hakan Aslantaş
xx, Mehmet Özcan
xx, İbrahim Halil
Öner xx (Kıvanç Karakaş
dk. 46 x) Yedekler: Ekrem Kılıçarslan
, Bedirhan Altunbaş, Furgan Polat, Cemali Sertel Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Gökhan Alsan (dk. 66) (Gazişehir Gaziantep), Jesse (dk. 47) (Eskişehirspor) Sarı kartlar: Rıdvan Şimşek
(Gazişehir Gaziantep), Feyzi Yıldırım, Hakan Aslantaş (Eskişehirspor)
(Said Vakkas Yağcı/İHA)