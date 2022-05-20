Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı

20.05.2022 14:12
Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 hırsızlık olayının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarına karışan 28 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 28 zanlıdan 7'si tutuklandı, 21'i serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te hırsızlık iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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