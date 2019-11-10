Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı

7 saat önce

Gaziantep'te hırsızlık olaylarıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 3 kişi yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te hırsızlık olaylarıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetten yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez Şehitkamil ilçesinde meydana gelen 3 otodan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmada olayın şüphelisi olan ve 17 ayrı suçtan kaydı bulunan İ.S. gözaltına alındı.

Karşıyaka ve Dülükbaba mahallelerinde meydana gelen 2 otodan hırsızlık olayıyla ilgili de olayın şüphelisi ve 21 suç kaydı bulunan M.B. gözaltına alındı.

Alleben Mahallesi'nde bir markette meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili de yapılan kamera kayıtları incelemesinde şüphelinin E.K. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan E.K, suçunu itiraf ederek, çaldığı 2 cep telefonunu tanımadığı kişiye sattığını belirtti.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 01:16 Kaynak: AA
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