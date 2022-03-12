Gaziantep'te kaçak bin 819 paket sigara ile 22 bin adet makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Gaziantep'te kaçak bin 819 paket sigara ile 22 bin adet makaron ele geçirildi

12.03.2022 09:29

Gaziantep'te kaçak bin 819 paket sigara ile 22 bin adet makaron ele geçirildi Gaziantep'te yapılan operasyon sonucu gümrük kaçağı 12 bin 600 adet doldurulmuş makaron ve 10 bin adet boş makaron ile bin 819 paket sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te kaçak bin 819 paket sigara ile 22 bin adet makaron ele geçirildi

GAZİANTEP - Gaziantep'te yapılan operasyon sonucu gümrük kaçağı 12 bin 600 adet doldurulmuş makaron ve 10 bin adet boş makaron ile bin 819 paket sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak malzemelerle ilgili 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde bir işyeri ile Nizip ilçesinde bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlar kapsamındaki aramalarda Şehitkamil ilçesindeki iş yerinde 12 bin 600 adet doldurulmuş makaron ve 10 bin adet boş makaron ele geçirildi. Nizip ilçesindeki iş yerinde yapılan aramalarda ise bin 819 paket sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak malzemelerle ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep'te kaçak bin 819 paket sigara ile 22 bin adet makaron ele geçirildi
Gaziantep'te kaçak bin 819 paket sigara ile 22 bin adet makaron ele geçirildi
Gaziantep'te kaçak bin 819 paket sigara ile 22 bin adet makaron ele geçirildi

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Gaziantep, Hisarcık, Sigara, Nizip, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te kaçak bin 819 paket sigara ile 22 bin adet makaron ele geçirildi - Son Dakika


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