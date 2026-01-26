Gaziantep'te Kar Eğlencesi - Son Dakika
26.01.2026 10:40
Çocuklar, Gaziantep'teki kar yağışının ardından naylon ve tepsilerle eğlenceli kayak yaptı.

Gaziantep'te etkili olan kar yağışı sonrası boş araziyi kayak pistine çeviren çocuklar, tepsi, poşet ve leğenlerle kayarak doyasıya eğlendi.

Geçtiğimiz hafta etkili olan yoğun kar yağışının etkisiyle beyaza bürünen Gaziantep'te güneşli havayı da fırsat bilen çocuklar, karın tadını çıkardı. Hafta içi iki gün boyunca etkili olan ve kent merkezinde 30, kırsal ve kenar mahallelerde de 50 santimi aşan yoğun kar yağışı, hafta sonundan itibaren yerini güneşli havaya bıraktı.

Kar yağışının sona ermesi ve güneşin yüzünü göstermesiyle kentte hareketlilik yeniden başladı. İki gün boyunca kar yağışının etkili olduğu kentte vatandaşlar, olumsuz hava şartlarının ardından güneşli ve sıcak havayı da fırsat bilerek dışarı çıktı. Çocuklar karla kaplı parklarda ve alanlarda oynamaya devam etti.

Naylon, leğen ve tepsilerle kayak keyfi yaptılar

Kar yağışı sonrası mahalledeki engebeli boş araziyi kayak pistine çeviren çocuklar, doyasıya eğlendi. Kar yağışıyla beyaza bürünen tepe, hem çocukların hem de ailelerin eğlence noktası oldu. Tepede yoğunluk oluşturan, naylon, leğen ve tepsilerle kayan çocuklar, doyasıya eğlendi. Boş arazideki tepeyi kendi imkanlarıyla düzelterek kızak pistine çeviren çocuklar, naylon, tepsi ve leğenlerle kayarak keyifli anlar yaşadı.

Kimi ailelerin de çocuklarına eşlik ettiği kayak keyfinde renkli görüntüler oluştu. Çocukların eğlenceli anları kameralara yansıdı. Zaman zaman aynı poşetin üzerine oturarak birlikte kayan çocuklar, büyük mutluluk yaşadı.

Tepsi, poşet ve leğenlerle kayarak çok eğlendiklerini belirten çocuklar, hep beraber eğlenmenin ve birlikte kaymanın çok keyifli olduğunu dile getirdiler.

"Kar yağdığı için mutlu olduk"

Karda oynayıp kaymayı çok sevdiğini belirten çocuklardan Reşat Ensar Yakut, "Kar yağdığı için mutlu olduk ve eğleniyoruz. Poşet, naylon ve tepsilerle kayıyoruz. Eğlendikçe eğleniyoruz ve karın tadını da çıkarıyoruz. Karın daha çok yağmasını istiyoruz. Çünkü daha çok kaymak ve arkadaşlarımızla eğlenmek istiyoruz. Poşet ve tepsi ile daha iyi kayak yapıldığını biliyorum. Onun için poşetle kayıyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
