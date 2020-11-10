Gaziantep'te korona virüs denetimleri - Son Dakika

Yapılan iş yeri denetimlerinde ve gerçekleştirilen GBT sorgularında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Çocuk şube müdürlüğü ekiplerince kontrollü sosyal hayat dönemi kapsamında il genelinde iş yerlerinde denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde,4 internet kafe, 1 iddaa ve ganyan bayi, 3 büfe, market, tekel bayi denetlendi.

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