Gaziantep'te midibüs ile otomobil çapıştı: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

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Gaziantep'te midibüs ile otomobil çapıştı: 1 ölü, 7 yaralı
6 saat önce
Gaziantep'te midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:40 Kaynak: AA
Gaziantep'te midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Salih Aydoğan (33) yönetimindeki 27 H 0141 plakalı midibüs ile Muhammet Enes Karayılan (23) idaresindeki 27 ACR 683 plakalı otomobil Karataş Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Karayılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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