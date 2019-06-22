Gaziantep'te örtü yangını

Nizip
ilçesinde çıkan örtü yangınında fıstık ve zeytin ağaçları zarar gördü.
Alınan bilgiye göre Aşağı Çardak
Mahallesinde bulunan, içerisinde fıstık ve zeytin ağaçlarının yer aldığı arazide dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Nizip İtfaiye
ekipleri, örtü yangını olarak başlayan ve ağaçlara da sıçrayan yangınına müdahale etti.
Alevleri kontrol altına alan ekipler, bölgede soğutma çalışması yaparak alevlerin başka ağaçlara da zarar vermesini önledi.
Yangında, çok sayıda zeytin ve fıstık ağacının zarar gördü.