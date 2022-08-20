Gaziantep'te 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gaziantep'te 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

20.08.2022 00:26
Gaziantep'te 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Gaziantep'te otomobil, cip ve karpuz yüklü römorklu traktörün karıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'te otomobil, cip ve karpuz yüklü römorklu traktörün karıştığı kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Çevre yolunun Kilis kavşağı ile Akkent Kavşağı arasında, KUS HG 630 yabancı plakalı cip, 35 ASP 100 plakalı otomobil ve plakası öğrenilemeyen karpuz yüklü römorklu traktör çarpıştı.

Yaralanan 5 kişi 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Römorkun devrildiği kazada, yola dökülen karpuzlar ekiplerce temizlendi.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Gaziantep'te 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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