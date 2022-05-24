Gaziantep'te sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
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Gaziantep'te sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

24.05.2022 00:33

Gaziantep'te sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü Gaziantep'te seyir halindeki bir motosiklete sokak ortasında düzenlenen silahlı saldırıda 35 yaşındaki Hakan Şah hayatını kaybetti.

Gaziantep'te sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

GAZİANTEP - Gaziantep'te seyir halindeki bir motosiklete sokak ortasında düzenlenen silahlı saldırıda 35 yaşındaki Hakan Şah hayatını kaybetti. Bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelileri arıyor.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Bülbülzade Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre bir arkadaşıyla birlikte motosikletle seyir halinde olan Hakan Şah'ın önünü bir otomobil kesti. Otomobildeki kişi ya da kişilerce üzerine tabancayla ateş açılan Şah'ın vücudunun çeşitli yerlerine çok sayıda mermi isabet etti. Saldırıda ağır yaralanan Şah'a, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Şah'ın yanındaki arkadaşı motosikletle olay yerinden uzaklaşırken araçtaki saldırganlar kaçarak kayıplara karıştı.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi yaralı Şah'ı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Şah, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Şah'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Bölgeyi güvenlik çemberine alan polis ekipleri saldırıyla ilgili inceleme başlattı.

Gaziantep'te sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü
Gaziantep'te sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü
Gaziantep'te sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü
Gaziantep'te sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü
Gaziantep'te sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
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