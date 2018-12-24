Son Dakika Haberleri: Gaziantep'te Yoğun Sis

Gaziantep'te Yoğun Sis

53 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.


İslahiye kent merkezi ile İslahiye- Nurdağı, İslahiye- Hassa kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması, ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.


Kara yolunda seyreden sürücüler, araçlarının sis lambalarını açarak ilerleyebiliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:09 Kaynak: AA

Islahiye, Gaziantep, Güncel
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