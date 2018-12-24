Gaziantep'te Yoğun Sis
53 dakika önce
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.
Gaziantep
'in İslahiye
ilçesinde yoğun sis hayatı olumsuz etkiliyor.
İslahiye kent merkezi ile İslahiye- Nurdağı
, İslahiye- Hassa
kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesinin azalması, ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.
Kara yolunda seyreden sürücüler, araçlarının sis lambalarını açarak ilerleyebiliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:09 Kaynak: AA
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