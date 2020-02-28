Gaziosmanpaşa'da tanıkların gözünden 28 Şubat konuşuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gaziosmanpaşa'da tanıkların gözünden 28 Şubat konuşuldu - Son Dakika

Gaziosmanpaşa'da tanıkların gözünden 28 Şubat konuşuldu

6 saat önce

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "28 Şubat Postmodern Darbesi" konulu panel ile o dönemde yaşanılanlar konuşuldu.

Gaziosmanpaşa'da tanıkların gözünden 28 Şubat konuşuldu, System.String[]

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen "28 Şubat Postmodern Darbesi" konulu panel ile o dönemde yaşanılanlar konuşuldu.


Demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçen ve toplum ile siyaset üzerinde derin izler bırakan 28 Şubat için Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezinde panel düzenlendi. Panele gazeteci- yazar Halime Kökçe ve Avukat Gülden Dönmez konuşmacı olarak katıldı. Program, İdlib' de şehit olan Mehmetçikler için Kuran-ı Kerim okunması ile başladı. 28 Şubat'ın her yönüyle ele alındığı programda döneme tanıklık eden konuşmacılar yaşadıkları zorlu süreç ve toplumsal etkileri davetliler ile paylaştı. Ayrıca program sonunda davetliler, 28 Şubat'ı ve yaşananları anlatan fotoğraf karelerinin bulunduğu sergiyi gezdi. Öte yandan Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Koral, program bitiminde konuşmacılara çiçek takdim etti.


"28 Şubat kuşkusuz darbe, ben postmodern darbe ismine itiraz ediyorum"


28 Şubat'ın tanıklarından Gazeteci, Yazar Halime Kökçe, "28 Şubat darbesi kuşkusuz darbe, ben postmodern darbe ismine itiraz ediyorum. 28 Şubat'ın sadece siyasete iktidardaki bir partiye yönelik bir darbe olmadığını düşünüyorum. 28 Şubat'ın farkı bir sosyolojiye bir inanç grubuna bir kalabalığa yaşam hakkına, eğitim hakkına, hayal kurma hakkına yöneltilmiş bir darbeydi. Geleceği inşa edecek imkanlardan yoksun bırakıyorsunuz. Sırf başındaki örtüden dolayı işinden atıyorsunuz. Sırf mezun olduğu okul, belli bir tür okul diye tüm yaşıtlarından onu dezavantajlı hale getiriyorsunuz" dedi.


"Radyolar susturulmaya çalışıldı"


28 Şubat sürecinde alınan kararların özellikle eğitime yönelik olduğunu vurgulayan Avukat Gülden Dönmez, " Kıvılcım nasıl çaktı biliyor musunuz? Aranızda 28 Şubat belgeselini izleyenleriniz vardır. Fadime Şahin adında bir figür vardır. Aczmendi Lideri Müslüm Gündüz adında figür daha vardır. Bir gece bu 2 şahsın evlerine polis medya eşliğinde bir baskını biz haber aldık. Tüm televizyon gazete manşetleri o gün onları verdi. 28 Şubat'ta bu kıvılcım vak'a ile uygulandı. Kararlar alındı. Toplumun her kesimine keza gençlere ve eğitime yönelik kararlar vardı. Radyolar susturulmaya çalışıldı. Frekansları kapatılmaya çalışıldı" diye konuştu. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 02:32 Kaynak: İHA
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