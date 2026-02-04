Gazze'de Ahşap Okul Açıldı

Gazze Şeridi'nde, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının desteğiyle inşa edilen ahşap okul, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine Gazze Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahmud Matar, Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac, İHH Gazze Temsilcisi Eşref Cerrade, İHH Proje Müdürü Ala Ebu Haşim ile resmi ve yerel kurum temsilcileri ve çok sayıda veli katıldı.

Törende konuşan Gazze Eğitim ve Yükseköğretim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Matar, yeni okulun, eğitim sektörünün benzeri görülmemiş bir yıkıma uğradığı bir dönemde "umut ışığı" olduğunu dile getirdi.

Matar, İsrail'in saldırılarında 20 binden fazla öğrencinin ve 1200'den fazla eğitim çalışanının hayatını kaybettiğini, eğitim kurumlarının yüzde 92'sinin zarar gördüğünü belirtti.

Matar, Gazze'de eğitim sisteminin yeniden toparlanmasının en az 5 yıl alacağını vurguladı.

Gazze Belediye Başkanı Serrac da okulun, Gazze'nin kuzeyinde yıkıma uğramış bölgelerde eğitimin yeniden canlandırılmasına katkı sağlayacağını belirterek, desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

İHH Proje Müdürü Ebu Haşim ise okulun, Gazze'nin kuzeyinde tamamen ahşaptan inşa edilen ilk okul olma özelliğini taşıdığını söyledi.

Ebu Haşim, projenin Filistin halkına yönelik insani ve vicdani sorumluluk kapsamında hayata geçirildiğini belirterek, bunun Türkiye'nin desteğiyle yürütülecek eğitim projelerinin başlangıcı olduğunu dile getirdi.

Sekiz derslikten oluşan okulda, yaklaşık 1200 öğrencinin eğitim göreceği bildirildi.