Gazze Şeridi'nde çocuklar, kırsal bölgelerdeki yoksulluğa dikkat çekmek için koştu - Son Dakika
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Gazze Şeridi'nde çocuklar, kırsal bölgelerdeki yoksulluğa dikkat çekmek için koştu

28.08.2022 16:06
Gazze Şeridi'nde çocuklar, kırsal bölgelerdeki yoksulluğa dikkat çekmek için koştu

Gazze Şeridi'nin güneyinde Filistinli çocuklar, kırsal kesimlerdeki yoksulluğa dikkat çekmek için düzenlenen "Umut Maratonu"na katıldı.

Gazze Şeridi'nin güneyinde Filistinli çocuklar, kırsal kesimlerdeki yoksulluğa dikkat çekmek için düzenlenen "Umut Maratonu"na katıldı.

Han Yunus Belediyesinin Avrupa Birliği'nin (AB) finansmanıyla düzenlediği "Umut Maratonu" olarak adlandırılan yarışta yaklaşık 100 çocuk, kırsal bölgede yeni yapılan yolda iki kilometreye yakın koştu.

Yarışa katılanlar, su projeleri de dahil olmak üzere bölgede son zamanlarda uygulanan altyapı projelerine ilişkin bilgilendirmelerin yer aldığı pankartlar açtı.

Belediye Başkanı Alaaddin el-Batta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 100 çocuğun katıldığı bu etkinlik, kırsal bölgelerde yaşayanlara buraların koşulların iyileştirilmesi için umut olduğu mesajını vermeyi amaçlıyor." dedi.

Batta, iş birliğiyle belediye hizmetlerinin bu bölgelere ulaştırılması sağlayacaklarını kaydetti.

Belediye Başkanı ayrıca AB'nin Han Yunus kentindeki kırsal bölgelerde belediye tarafından uygulanan projeleri destekleme ve geliştirmedeki rolünden duydukları memnuniyeti ifade etti.

Han Yunus Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Eymen el-Kudra da "Yarışın düzenlendiği yol, kırsal bölgede yeni inşa edildi ve AB tarafından finanse edildi." dedi.

Belediye hizmetlerinin ulaşamadığı kırsal bölgelere yeniden hayat vermek için çalıştıklarını aktaran Kudra, bu etkinliğin de hizmetlerin ulaştırılmaya başladığı bölgelere dikkat çekme amacı taşıdığını söyledi.

AB, Gazze Şeridi kentlerinde bir dizi altyapı projesini finanse ediyor ve bu projeler yerel belediye yönetimleri tarafından uygulanıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze Şeridi'nde çocuklar, kırsal bölgelerdeki yoksulluğa dikkat çekmek için koştu - Son Dakika

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