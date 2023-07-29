Hamile kadının düşük yaptığı olayda karşılıklı intikam saldırılarının üçüncüsü kamerada - Son Dakika
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Hamile kadının düşük yaptığı olayda karşılıklı intikam saldırılarının üçüncüsü kamerada

29.07.2023 13:22

Kocaeli Gebze'de hamile Cansel Dursun'u darp ederek düşük yapmasına sebep olan esnaf Mustafa Ö.'nün dükkanına gerçekleştirilen silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Dursun'un akrabaları silah ve bıçakla dönerci dükkanına saldırıyor. Öte yandan, yaralanan dönercinin yakınları da Cansel Dursun'un yakınlarının iş yerini taramalı tüfekle bastı. O anlar da güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hamile bir kadını darp ederek düşük yapmasına sebep olan şahsın iş yerine dün düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Olaya ilişkin ortaya çıkan görüntülerde 2 kişinin tabanca ile bir kişinin ise döner bıçağıyla iş yerine saldırdığı ve 2 kişiyi yaraladığı görülüyor. Yaralanan dönercinin akrabalarının da kendilerine saldıran şahısların dükkanını taramalı tüfekle bastığı anbean kameralara yansıdı.

DÖNERCİ DÜKKANINI KURŞUN YAĞMURUNA TUTTULAR

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Kocaeli'nin Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi üzerinde bulunan bir dönerci dükkanında meydana geldi. Hamile Cansel Dursun'u darp ederek düşük yapmasına sebep olan esnaf Mustafa Ö.'ye silahlı saldırı gerçekleşti. Cansel Dursun'un akrabası olduğu öğrenilen 3 şahıs, dönerci dükkanına giderek Mustafa Ö'ye ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlardan Mustafa Ö. ve o esnada dükkanda bulunan tadilat ustası Zeki O. yaralandı. Olayı gerçekleştiren şahıslar ise kaçtı.

Hamile kadının düşük yapmasına sebep olan olayda 3. raunt! Karşılıklı intikam saldırıları kameraya yansıdı

2 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, dizinden kurşunlanan Mustafa Ö. ile topuğundan yaralanan Zeki O.'yu hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri bir kişiyi 2 tabanca ile birlikte yakaladı.

Hamile kadının düşük yapmasına sebep olan olayda 3. raunt! Karşılıklı intikam saldırıları kameraya yansıdı

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Olaya ilişkin görüntüler bugün ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 2 kişinin elinde tabanca, bir kişinin ise elinde döner bıçağı ile Mustafa Ö.'nün dükkanına saldırdığı görülüyor. Döneci dükkanında bulunan 3 kişi, kurşunlardan kendini yere atarak kurtarmaya çalıştı. Dönerci dükkanını kurşun yağmuruna tutan şahıslar, daha sonra motosikletle olay yerinden ayrıldı.

Hamile kadının düşük yapmasına sebep olan olayda 3. raunt! Karşılıklı intikam saldırıları kameraya yansıdı

DÖNERCİNİN YAKINLARI DA KARŞI TARAFIN İŞ YERİNİ BASTI

Yaralanan dönercinin yakınları da olayı gerçekleştiren Cansel Dursun'un yakınlarının iş yerini bastı. Elinde taramalı tüfekle geldiği görülen bir şahıs, bir süre sonra çevredeki vatandaşlar tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

Hamile kadının düşük yapmasına sebep olan olayda 3. raunt! Karşılıklı intikam saldırıları kameraya yansıdı
Hamile kadının düşük yapmasına sebep olan olayda 3. raunt! Karşılıklı intikam saldırıları kameraya yansıdı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
  • Stef Lunes: Adaletin olmadıgı ülkede herkes kendi adaletini sağlıyor Cevap Yaz 40 1 Yayından Kaldır
  • Paravan Hesap: Ne yapsın herkes kendi adaletini kendisi sağlamaya çalışıyor... Cevap Yaz 56 5 Yayından Kaldır
  • Afşar Ağa: Kadının bebeği gercekden darpdan kaybetmısse bence adamlar ıyı yapmıs ellerıne sağlık cunku ADALET dedıgımız sıstem yanlızca parası olana gecerlı savcı serbest bırakırdı bır aılenın hayellerı yıkılır admlar yıne ıyı ayagına sıkmıslar cana can dınde kısas dır Cevap Yaz 39 13 Yayından Kaldır
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Hamile kadını darp eden şahsın iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı Hamile kadını darp eden şahsın iş yerine silahlı saldırı: 2 yaralı

Kocaeli, Gebze, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hamile kadının düşük yaptığı olayda karşılıklı intikam saldırılarının üçüncüsü kamerada - Son Dakika


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