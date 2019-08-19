Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bomba alarmı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde (GOSB) bulunan yüksek gerilim hattı direğinin 4 ayağına bantla sarılı halde el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği bulundu.GOSB'de İhsan Dede Caddesi 1400 Sokak'ta devriye görevi yapan özel güvenlik görevlileri, yüksek gerilim hattı direğinin 4 ayağında da bantla sarılı paketler olduğunu gördü. Güvenlik görevlileri durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine polis ekipleri ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Çevre güvenliği sağlanıp bölgeye giriş ve çıkışlar kapatıldı.Bomba imha uzmanları yaptıkları incelemede yüksek gerilim hattının ayaklarına bırakılan paketlerin EYP olduğunu tespit etti. EYP, bomba imha uzmanınca etkisiz hale getirildi.Uzmanların ilk tespitine göre EYP'nin hafta sonu bırakıldığı ve havanın yağışlı olması nedeniyle düzeneğin ıslandığı için patlamadığı belirtildi.Bölgedeki güvenlik kamera kayıtları incelemeye alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.