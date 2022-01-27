Gece lapa lapa yağan karda, ekipler bir an olsun uyumadı- Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ekiplerle birlikte sürekli sahadaydı - Son Dakika

Gece lapa lapa yağan karda, ekipler bir an olsun uyumadı

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ekiplerle birlikte sürekli sahadaydı

SAKARYA Sakarya'da etkili olan kar yağışı ve sonrasında biran olsun uyumayan ekipler ile birlikte sürekli sahada olan Vali Çetin Oktay Kaldırım, yer yer 60 santimetreyi bulan karla mücadelede hiçbir yolun kapanmadığını ve şuana kadar şehirde bin 150 vatandaşı misafirhane ile yurtlarda ağırladıklarını dile getirdi.

Cuma gününden itibaren yurt genelinde etkisini gösteren kar yağışı bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Sakarya'da da etkili olan kar yağışı ve sonrasında ise tüm ekipler adeta teyakkuza geçerek 24 saat saha çalışmalarını sürdürdü. Ekipleri biran olsun yalnız bırakmayan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, devam eden saha çalışmalarını bizzat takip etti. Bir yandan şehrin dört bir yanında yol açma, küreme, kar temizliği çalışmaları devam ederken bir yandan ise AFAD, Kızılay ve gönüllüler tarafından sıcak çorba hizmeti dahil olmak üzere, yolda bulunan vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunularak, ihtiyaçları karşılandı.

Karayolları ve belediye ekipleri yoğun kar yağışı sonrasında yer yer 60 santimetreyi bulan kara karşın yolları sürekli açık tutarken, hiçbir yol kapanmadı. Kalacak yer ihtiyacı olan vatandaşlar için Öğretmenevi, misafirhane ve yurtlar hazır hale getirilirken, burada şuana kadar bin 150 vatandaş ağırlandı.

Yağış sonrasında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler veren Vali Kaldırım, "Kar yağışının başladığı Cuma gününden itibaren iyi bir koordinasyonla ben dahil sürekli sahadaydık. Bütün ekiplerimiz 24 saat esasıyla görev yaptı. AFAD, Kızılay ve gönüllüler tarafından sıcak çorba hizmeti dahil yolda bulunan vatandaşlarımıza her türlü ikram yapıldı, bütün ihtiyaçları karşılandı. Karayolları ve belediye ekiplerimiz yoğun kar yağışı ve yer yer 60 santimetreyi bulan kara karşın yolları sürekli açık tuttu, hiçbir yolumuz kapanmadı. Kalacak ve yer ihtiyacı olan vatandaşlarımız için Öğretmenevi, misafirhanelerimiz ve yurtlarımızı hazır hale getirdik. Şuana kadar bin 150 vatandaşımızı misafirhane ve yurtlarımızda ağırladık. Bu soğuk günlerde vatandaşlarımıza sürekli olarak devletimizin sıcak yüzünü gösterdik. Bu soğuk havalarda can dostlarımızı da ihmal etmedik, sürekli ekiplerimiz tarafından beslendiler" ifadelerine yer verdi.