Gediz'e Yeni Yaşam Alanı
1 saat önce
Kütahya Gediz Belediyesi tarafından Gazikemal Mahallesi'ne yeni bir yaşam alanı yapılarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.
Kütahya Gediz Belediyesi
tarafından Gazikemal Mahallesi'ne yeni bir yaşam alanı yapılarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.
Konu hakkında açıklama yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak
; "Gediz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehrin hemen hemen her bölgesinde yapılan yaşam alanlarına bir yenisi daha eklendi. Çalışmalar kapsamında hiç parkı olmayan mahalle kalmadığı gibi birçok mahallede ise ikinci parklar vatandaşlarımızın hizmetine sunulmaya devam ediyor. Gazikemal Mahallemizde özellikle camiden çıkan yaşlı vatandaşlarımızın ve mahalle sakinlerinin dinlenebileceği bir yaşam alanı kazandırdık.
Gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeden büyük bir özveri ile şehrimize hak ettiği hizmetleri kazandırmaya devam edeceğiz. Gediz'imize ve mahalle sakinlerine hayırlı olsun." dedi. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 04:00 Kaynak: İHA
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