Geleceğe nefes kampanyası Bozüyük'te de karşılık buldu - Son Dakika

Geleceğe Nefes Projesi tüm Türkiye'de olduğu gibi Bilecik'in Bozüyük ilçesinde de büyük karşılık buldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan Milli ağaçlandırma kampanyası kapsamında Bozüyük ilçesine bağlı Poyra Köyü tepelik alanında 2 bin fidan toprakla buluştu.

Türkiye'de ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katkı sağlamak ve özellikle orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılmasını sağlamak amacı ile başlatılan ağaçlandırma kampanyası Bozüyük ilçesinde büyük katılımla gerçekleşti. 11.11 Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında protokol mensubu ve davetlilerin katılımıyla 2 bin sedir ve karaçam fidanı dikildi. Ağaçlandırma etkinliğinde fidanları toprakla buluşturan protokol üyeleri ardından emeği geçen herkese teşekkür ederek, ülkemizdeki ağaç popülasyonunun önemine değindiler.

Düzenlenen etkinliğe Kaymakam Hasan Yaman, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Çepni, Garnizon Komutanı Bakım Yüzbaşı Hamdi Ferhat İnanç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Aktay, Orman İşletme Müdürü Rabiye Çolak Tuncer, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Koparan, Belediye Başkan yardımcısı Mahmut Fındık, kurum müdürleri, İl genel meclisi üyeleri, Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve davetliler katıldı. - BİLECİK