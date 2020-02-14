Geleceğin sporcularının seçileceği proje Samsun'da başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Geleceğin sporcularının seçileceği proje Samsun'da başladı - Son Dakika Spor

Geleceğin sporcularının seçileceği proje Samsun'da başladı

6 saat önce

Samsun'un Vezirköprü ve Havza ilçelerinde 3. sınıf öğrencileri 'Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spor Yönlendirme Projesi' kapsamında yetenek taramasından geçecek.

Geleceğin sporcularının seçileceği proje Samsun'da başladı, System.String[]

Samsun'un Vezirköprü ve Havza ilçelerinde 3. sınıf öğrencileri 'Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spor Yönlendirme Projesi' kapsamında yetenek taramasından geçecek. Bu proje ile geleceğin sporcularının keşfedilmesi amaçlanıyor.


Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı yürütülen, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlıkları'nın ortak çalışması 'Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi' yeni sezon 2. aşaması mart ayında başlıyor. Samsun'da ilkokul 3. sınıf öğrencilerin katılacağı projede öğrencilerin boy-kilo, esneklik, kulaç uzunluğu ve oturma yüksekliği, geriye doğru sağlık topu atma, el kavrama kuvveti, sürat, çeviklik ve dikey sıçrama gibi 8 farklı istasyonda yetenekleri değerlendirilecek. Cumhurbaşkanlığı eylem planında yer alan geleceğin şampiyon sporcularının tespit edilip yetiştirilmesi amacıyla hayata geçirilen projenin tanıtımı ve projeye destek verilmesi amacıyla Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ile birlikte, Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz'ı makamında ziyaret etti. Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz'ın makamında gerçekleştirilen toplantıda; Vezirköprü ve Havza ilçelerinde eğitim gören 3. sınıf öğrencilerinin taranıp yeteneklerinin keşfedilmesi için, birlikte fikir alışverişinde bulunuldu.


Proje kapsamında Vezirköprü'de bin 588 öğrenci Havza'da ise 380 üçüncü sınıf öğrencisi taranıp yetenekleri keşfedilecek. İlçe protokollerinden destek sözü alan İl Müdürü İsmail Kasapoğlu, gezilerine ve projenin tanıtımına devam edecek.


Ziyarete ayrıca, Gençlik ve Spor İl Spor Şube Müdürü Celalettin Kapçak, Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar ve Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demircan katıldı.


Toplantıdan sonra İl Müdürü Kasapoğlu Havza ilçesine geçerek oradaki spor tesislerinde incelemelerde bulundu. - SAMSUN

Vezirköprü, Türkiye, Samsun, Havza, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:39 Kaynak: İHA
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