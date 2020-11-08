Gelin arabası gibi süsletti, eşine sürpriz yaptı - Son Dakika

Gelin arabası gibi süsletti, eşine sürpriz yaptı

08.11.2020 12:42
Gelin arabası gibi süsletti, eşine sürpriz yaptı, System.String[]

Tokat'ta gelin arabası gibi otomobilini süslettiren İbrahim Yücel, evlilik yıl dönümünde eşine farklı bir sürpriz yaptı.

Tokat'ta gelin arabası gibi otomobilini süslettiren İbrahim Yücel, evlilik yıl dönümünde eşine farklı bir sürpriz yaptı.

Tokat'ta özel bir şirkette çalışan İbrahim (35) ile öğretim görevlisi Derya Yücel çifti 2 yıl önce sıra dışı bir evlilik teklifi ile dünya evine girdi. Yolcu otobüsünü polis ekiplerinin yardımı ile durduran Yücel, Kayseri'ye yolculuk yapan kız arkadaşına evlilik teklifi yaptı. "Evet" cevabı ile birlikte kız arkadaşını otobüsten indirerek gelin arabası gibi süslettiği otomobiline bindiren Yücel, yolculuğuna birlikte devam etti. Evliliklerinin 2. yılında da eşine aynı duyguları yaşatmak isteyen Yücel, otomobilini gelin arabası gibi süslettirerek arka camına "Ben şükredenim, sen sabredensin. Ümit ederim ki sabreden de, şükreden de cennete gider. Deryam. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun" yazdırdı. Evlerinin yanındaki oto parkta eşini telefonla arayarak davet eden Yücel'in sürprizi karşısında Derya Yücel duygusal anlar yaşadı.

Sürpriz karşısında çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu belirten Derya Yücel, "Müzik sesini duyunca heyecanlandım. Eşim bana evlilik teklifi yaptığı zaman da böyle bir sürpriz yapmıştı. Gördüğümde ilk aklıma o günler geldi" dedi.

İbrahim Yücel ise evlilik teklifinde de aynı şekilde bir sürpriz yaptığını belirterek, "Eşim 2 yıl önce otobüsle Kayseri'ye giderken Yıldızeli'nde polislerin yardımı ile otobüsü durdurmuştum. Otobüste eşime evlilik teklifi yapmıştım. Sağolsun 'Evet' dedi, beni de bir ömür boyu mutlu etti. Bugün de tekrar o anı yaşatmak için böyle bir organizasyon içinde bulundum. Onun mutlu olmasında ben daha çok mutlu oluyorum. O benim her şeyim" diye konuştu. - TOKAT

Gelin arabası gibi süsletti, eşine sürpriz yaptı
Gelin arabası gibi süsletti, eşine sürpriz yaptı
Gelin arabası gibi süsletti, eşine sürpriz yaptı
Gelin arabası gibi süsletti, eşine sürpriz yaptı
Gelin arabası gibi süsletti, eşine sürpriz yaptı
Gelin arabası gibi süsletti, eşine sürpriz yaptı

İbrahim Yücel, Derya Yücel, Evlilik, Tokat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gelin arabası gibi süsletti, eşine sürpriz yaptı - Son Dakika


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