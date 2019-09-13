Son Dakika Haberleri: Gemlik 1. Kitap Fuarı kapılarını açıyor
Son Dakika Güncel Haber

Gemlik 1. Kitap Fuarı kapılarını açıyor

28 dakika önce

Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Kitap Fuarı, 14-24 Eylül tarihleri arasında saat 10.00'dan 23'e kadar Demokrasi Meydanı'nda kitapseverlerin ziyaretine açık olacak.

Gemlik 1. Kitap Fuarı kapılarını açıyor, System.String[]

Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Kitap Fuarı, 14-24 Eylül tarihleri arasında saat 10.00'dan 23'e kadar Demokrasi Meydanı'nda kitapseverlerin ziyaretine açık olacak.


Fuarla ilgili konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, belediye olarak yol, asfalt, parke, çevre düzenlemesi gibi görevlerinin yanı sıra eğitim ve kültür alanında da kapsamlı faaliyetler gerçekleştirerek Gemlik'in çehresini değiştirecek çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Başkan Sertaslan, "İlçemizde özellikle gençlerin eksikliğini hissettiği sosyal ve kültürelfaaliyetlerimize devam ederek kapsamlı bir kitap fuarı gerçekleştireceğiz. Pek çok yayınevi ve yazarın yanı sıra son günlerde Türkiye gündemine ilişkin sıkça takip edilen İsmail Saymaz ve Levent Gültekin de misafirimiz olacaklar. Gençleri, öğrencileri, tüm Gemliklileri kitap fuarımıza davet ediyoruz." - BURSA

Demokrasi Meydanı, Gemlik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Georges-Kevin N'Koudou: En sevdiğim kitap Kuran-ı Kerim
Mehmet Metiner'den Arınç'a 'Bülent Turan' tepkisi: Asıl siz haddinizi bileceksiniz Son dakika: Diyarbakır'da, 7 kişinin şehit olduğu terör saldırısında Kulp Belediye Başkanı gözaltında Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için duvara asılan ayakkabıyı almaya çalışan bir kişi yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 17:16:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gemlik 1. Kitap Fuarı kapılarını açıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]