Son Dakika Haberleri: Gemlik'te Niran Ünsal'a Konser Tepkisi (2)

Gemlik'te Niran Ünsal'a Konser Tepkisi (2)

1 saat önce

'CAN GÜVENLİĞİMİZ İÇİN KONSERE ÇIKMADIK'Şarkıcı Niran Ünsal'ın Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün geceki konserine çıkmamasıyla ilgili menajeri ve aynı zamanda eşi olan İbrahim Gugu, DHA'ya açıklamada bulundu.

Gemlik'te Niran Ünsal'a Konser Tepkisi (2), System.String[]
'CAN GÜVENLİĞİMİZ İÇİN KONSERE ÇIKMADIK'

Şarkıcı Niran Ünsal'ın Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün geceki konserine çıkmamasıyla ilgili menajeri ve aynı zamanda eşi olan İbrahim Gugu, DHA'ya açıklamada bulundu. Gugu, can güvenliklerinden endişe ettikleri için konsere çıkmadıklarını belirterek, "Niran Ünsal'ın Bursa konserinden önce Erdek'te konseri vardı. Oradaki konserinden sonra rahatsızlandı. Bandırma Devlet Hastanesi'ne giderek serum tedavisi yapıldı. Bu sebepten dolayı Bursa'daki konsere geç kaldık. Otelin önüne ulaştığımızda, konser salonunda bulunan ve birlikte çalıştığımız DJ Ufuk Tan, Niran Ünsal'ı aradı. Misafirlerin çok sinirli olduğunu, kendisine tepki gösterdiklierini söyledi. Biz de Niran Ünsal ile birlikte can güvenliğimiz olmadığı için konseri ileri bir tarihe ertelemek istedik. Konseri organize eden kişiler, ertelemeyi kabul etmeyerek sahne almamızı istedi. Biz de can güvenliğimiz için oradan ayrıldık. Niran Ünsal hastalıktan dolayı geç kaldı" dedi.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 05:00 Kaynak: DHA

DHA, Bursa, Gemlik, Niran Ünsal, Güncel
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