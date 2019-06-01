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Genç Fenerbahçeliler iftarda buluştu

1 saat önce

Kdz. Ereğli Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu, geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.

Genç Fenerbahçeliler iftarda buluştu, System.String[]
Kdz. Ereğli Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu, geleneksel iftar yemeğinde bir araya geldi.

Karadeniz Ereğli Genç Fenerbahçeliler Taraftar Grubu, Erdemir Ofis Yolu üzerinde bir restoranda düzenlenen geleneksel iftar organizasyonunda bir araya geldi. Çok sayıda grup üyesinin katıldığı iftarda, taraftarlar pankart ve bayraklarla iftar alanını süslerken, 2016 yılında hayatını kaybeden merhum Sefa Kalya da unutulmadı. Merhum Sefa Kalya'nın da pankartını asan grup üyeleri, kendisini Fenerbahçe'nin isminin olduğu her yerde yaşatacaklarını ifade ettiler. İftar sonrası Kdz. Ereğli Genç Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Burak Karadeniz bir çok başarılı organizasyona imza attıklarını belirtti. Başkan Karadeniz konuşmasında, "Ağabeylerim, kardeşlerim öncelikle hoş geldiniz. Sizlerle tekrardan birlikte olmaktan dolayı çok mutluyuz. Öncelikle Türk ve İslam Aleminin ve sizlerin mübarek Kadir Gecesini kutlarım. Kdz. Ereğli GFB olarak bu sene siz değerli Fenerbahçelilerin sayesinde birçok başarılı organizasyona imza attık. Bu sene bizler için çok iyi geçmese de inanıyorum ki seneye merhum Sefa ağabeyimizin izinde bizlerin destekleriyle Fenerbahçe'miz şampiyon olacak. Bizler merhum Sefa ağabeyimizin kardeşleri olarak bundan sonraki senelerde de sizlerin destekleriyle karşılıksız, menfaatsiz her branşta Fenerbahçe'mizi desteklemeye devam edeceğiz. Hafta içi olmasına rağmen bize zamanlarını ayırıp iftarımıza katılan herkese, çeşitli nedenlerle katılamayıp da gönlü bizle olan tüm gönüldaşlarımıza teşekkür ederiz. Hepinize iyi bayramlar diliyorum" dedi. - ZONGULDAK
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:19 Kaynak: İHA
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