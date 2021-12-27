Genç kadının 13'üncü kattan düşerek can verdiği şüpheli ölümü! - Son Dakika

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Seyrani Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarındaki 14 katlı binanın 13'üncü katında meydana gelen olayda iddiaya göre, Nazife Rana Hayarali evlerinin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düştü.

GENÇ KADIN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, genç kadının öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından genç kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.