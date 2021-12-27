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Genç kadının 13'üncü kattan düşerek can verdiği şüpheli ölümü! - Son Dakika

Genç kadının 13'üncü kattan düşerek can verdiği şüpheli ölümü!

27.12.2021 09:27

Kayseri'de 21 yaşındaki Nazife Rana Hayarali, 13'üncü kattaki evinin balkonundan aşağı henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Seyrani Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarındaki 14 katlı binanın 13'üncü katında meydana gelen olayda iddiaya göre, Nazife Rana Hayarali evlerinin balkonundan henüz bilinmeyen nedenle düştü.

Genç kadının şüpheli ölümü! 13'üncü kattan düşerek feci şekilde can verdi

GENÇ KADIN OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, genç kadının öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından genç kadının cenazesi otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Genç kadının şüpheli ölümü! 13'üncü kattan düşerek feci şekilde can verdi
Genç kadının 13'üncü kattan düşerek can verdiği şüpheli ölümü!
Genç kadının 13'üncü kattan düşerek can verdiği şüpheli ölümü!
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Kocasinan, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Genç kadının 13'üncü kattan düşerek can verdiği şüpheli ölümü! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç kadının 13'üncü kattan düşerek can verdiği şüpheli ölümü! - Son Dakika
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