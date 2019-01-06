Genç Müsiad Batman Şube Başkanlığına Özdemir Getirildi
1 saat önce
Genç Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Batman Şube Başkanlığına Bengin Özdemir seçildi.
Genç
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Batman
Şube Başkanlığına Bengin Özdemir seçildi.
Kristal Park'ta toplanan ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan genel kurulda konuşan AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir
, MÜSİAD'ın ülke genelinde önemli proje ve faaliyetler gerçekleştirdiğini belirterek, ekonomiye yaptıkları katkı dolayısıyla dernek üyelerine teşekkür etti.
Tek listeyle gidilen genel kurul sonucunda başkanlığa Bengin Özdemir, seçildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:53 Kaynak: AA
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